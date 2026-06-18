Как в Сочи: в Челябинской области вода в реках и озерах разогрелась до +22 градусов

В Челябинской области стоит изнуряющая жара Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области температура воды в реках и озерах достигла к 18 июня +18, +22 градусов. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Для сравнения, температура воды в Черном море в районе Сочи сейчас колеблется от +20 до +23 градусов.

В Челябинской области ближайшие несколько дней обещают быть знойными. Воздух будет разогреваться до +24, +30 градусов. Днем 18 июня в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозы с градом.

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