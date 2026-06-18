Курцын против Исмаилова: кто воспитает чемпионов в экшене «Малыш-каратист»

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21 июня в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Горки» состоится премьера экшен-фильма «Малыш-каратист» (12+). Картина вдохновлена личной историей продюсера и одного из главных актеров - Романа Курцына. В ролях также Мирон Проворов, Алина Соколова, Кирилл Плетнев, Полина Максимова и впервые в кино — боец MMA Магомед Исмаилов.

Сюжет: мальчик Саша попадает в новую школу, где вместо друзей его ждут конфликты и буллинг. Чтобы постоять за себя и пережить семейную драму, он записывается в секцию каратэ. Под руководством сурового сенсея герой учится не только приемам, но и воспитанию характера.

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