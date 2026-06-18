Губернатор Текслер выступит с обращением к челябинским депутатам

Алексей Текслер расскажет о задачах на будущее Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 июня выступит с обращением к депутатам регионального Законодательного собрания.

— Подведем итоги работы и определим ключевые цели и задачи на будущее, — анонсировал глава региона.

Прямую трансляцию выступления губернатора покажут в соцсетях правительства Челябинской области. За ключевыми моментами обращения следите на сайте КП- Челябинск и в нашем канале в «Макс».

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