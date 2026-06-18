«Все окунулись в бурю азарта и адреналина»: зрелищный второй этап гонок по бездорожью RFC Russia Ural и Truck Trial «Уральский рубеж завершился на Южном Урале

Фото: АЗ «УРАЛ»

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В Миассе с 12 по 14 июня развернулось одно из самых зрелищных автоспортивных соревнований лета – II этап Кубка Российской автомобильной федерации и II этап Челябинской области по триалу: RFC Russia Ural* и Truck Trial** «Уральский рубеж». Состязания состоялись на полигоне у Поликарпова пруда.

Фото: АЗ «УРАЛ»

В 2026 году проекту RFC Russia URAL исполнилось 10 лет, поэтому организаторы постарались сделать соревнования еще более насыщенными и зрелищными. Событие собрало участников из разных регионов России, а также спортсменов из Казахстана и Беларуси.

Фото: АЗ «УРАЛ»

Президент Федерации автомобильного спорта Челябинской области Алексей Братенев подчеркнул особый, международный статус состязаний.

– На этот раз у нас замечательная возможность увидеть участников из различных регионов, включая Казахстан и Беларусь. Это действительно вдохновляет и подчеркивает дружбу и единство, которые объединяют всех нас через спорт.

Фото: АЗ «УРАЛ»

Он пожелал всем пилотам удачи и честной борьбы, но главное – получить удовольствие от участия. Старт соревнований дали в центре Миасса, на площади у администрации города. Здесь зрители могли рассмотреть спортивную технику, пообщаться с участниками и сделать фото.

После торжественного открытия прошел парад экипажей, после которого участники отправились на заезды. В течение трех дней они сражались на сложных трассах, где важны не только мощность техники, но и точность и мастерство водителей.

фото: Максим Морозов

Особый интерес зрителей вызвали заезды грузовиков.

Как рассказал генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, в этом году количество грузовиков впервые превысило количество джипов. На старт вышли целых 23 единицы тяжелой техники.

– Это лучший ответ тем, кто сомневается, что тяжелая техника может быть маневренной и зрелищной. Для нас «Уральский рубеж» – уже не просто традиционные соревнования, а уверенный шаг к тому, чтобы Миасс постепенно превращался в столицу по проведению трак-триала. Особенно знаково, что в 2026 году наш автозавод «Урал» отмечает свое 85-летие, поэтому всех поздравляю с праздником! Прошедший «Уральский рубеж» стал ярким событием, где зрители и участники окунулись в бурю спортивного азарта, зрелищности и адреналина.

Не обошлось на соревнованиях и без праздничной атмосферы: для гостей работали интерактивные площадки, там же можно было устроить настоящий тест-драйв внедорожников, поучаствовать в розыгрыше подарков, главными из которых стали автомобиль и квадроцикл.

Организатором мероприятия выступила Региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Челябинской области», при поддержке АО «Автомобильный завод «УРАЛ» и российского производителя моторного масла и антифризов SINTEC.

* RFC Russia URAL – (ЭрЭфСи Раша Урал – Рейн Форест Челлендж Россия Урал.

** Truck Trial – Трак-триал (Грузовой триал).

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