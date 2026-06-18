Сделать все, чтобы женщина могла совмещать карьеру и материнство: Текслер предложил открывать ясли при вузах и на предприятиях

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил ключевой приоритет региональной политики - укрепление института семьи и повышение рождаемости. Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к Законодательному собранию региона.

По словам главы региона, главная цель работы властей - создание условий, в которых семьи чувствуют поддержку государства и уверенность в будущем.

– Главная цель всей нашей работы, чтобы в Челябинской области было больше крепких, счастливых семей. Мы создаем условия, в которых они чувствуют заботу и поддержку.

Он подчеркнул, что демографическая политика должна носить комплексный характер и начинаться не только с мер социальной поддержки, но и с формирования ценностных установок и воспитания.

Отдельный акцент в выступлении был сделан на создании комфортной инфраструктуры для родителей на рабочих местах и в образовательных учреждениях. В частности, речь идет о яслях и группах временного пребывания детей в вузах и на предприятиях, чтобы родители могли совмещать работу, учебу и воспитание ребенка.

– Я считаю, что важно, чтобы, к примеру, в наших вузах и на наших предприятиях были ясли или небольшие детские сады временного пребывания ребенка, чтобы мама могла совмещать материнство и самореализацию. Чтобы в муниципальных детских садах работа групп позволяла совмещать карьеру и воспитание.

Кроме того, губернатор призвал предприятия активнее внедрять корпоративные меры поддержки семей сотрудников при рождении детей. Он отметил, что такие выплаты являются важным элементом социальной ответственности работодателей. Также глава региона напомнил, что с этого года в России действуют изменения в Налоговом кодексе, освобождающие от НДФЛ корпоративные выплаты при рождении ребенка в размере до 1 миллиона рублей.

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