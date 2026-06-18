Старшему поколению нужно помогать вести активную жизнь: Центры активного долголетия появятся во всех городах Челябинской области

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил сделать программы активного долголетия доступными во всех муниципалитетах региона. Об этом он заявил в ходе ежегодного обращения к Законодательному собранию Южного Урала.

По словам главы региона, в области растет число жителей старшего возраста, и задача власти — создать для них больше возможностей для активной и насыщенной жизни.

– Мы видим, как по мере того, как повышается качество жизни и ее продолжительность, у нас растет число южноуральцев старшего возраста. Они заинтересованы вести активный образ жизни. И этому всячески нужно способствовать.

Он напомнил, что в регионе уже действует программа активного долголетия, охватывающая несколько направлений. Хороший опыт, по его словам, есть в Челябинске, где работают два Центра активного долголетия. Там пожилые жители могут осваивать компьютер и смартфон, заниматься спортом и творчеством, а также общаться и находить новые знакомства. Теперь эту практику нужно распространить по другим муниципалитетам. Для этого, по словам Алексея Текслера, следует использовать уже существующую социальную инфраструктуру – дома культуры, библиотеки нового поколения, спортивные объекты и ФОКи.

– Центры активного долголетия и подобные им форматы на базе новой или уже созданной инфраструктуры должны появляться во всех муниципалитетах Южного Урала. Даю поручение правительству региона разработать стандарты организации такой работы, а муниципальным образованиям внедрить их в жизнь.

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