На два дня в Челябинске ограничат движение по улице Кузнецова из-за ремонта на сетях

Фото: Светлана Макеева. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске частично ограничат движение по улице Кузнецова в связи с аварийно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в администрации города.

Проезд на участке в районе пересечения улиц Кузнецова и Ярославская будет закрыт с 22:00 19 июня до 20:00 21 июня. В этот период изменится и схема движения общественного транспорта.

Так, троллейбус № 7 будет курсировать по маршруту ЧМК — АМЗ с 20:30 19 июня и до завершения работ. С 21:00 того же дня автобусы также пойдут по измененным схемам: маршрут № 5 будет следовать от Весенней через улицы Блюхера и Кузнецова с разворотом у ЖК «Ярославский» и далее по направлению к ЧКПЗ без заезда на Трактовую. Автобус № 28 пойдет от Красного моста через Трактовую и Блюхера до ТРК «Алмаз», исключив заезд на Весеннюю и Кузнецова. Маршрут № 36 будет сокращен до Федоровки без заезда на улицу Кузнецова, а № 51 проследует от Молодогвардейцев через Блюхера до Сосновки также в измененной схеме.

Дополнительно ограничение движения по улице Ярославская будет действовать с 9:00 19 июня до 17:00 22 июня.

В администрации города просят водителей и пассажиров учитывать временные изменения и заранее планировать маршруты поездок.

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