Челябинцев просят рассказать о телефонных мошенниках: специальный опрос проведет Народный фронт

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Общероссийский Народный фронт решил узнать у жителей Челябинска, как они сталкиваются с телефонными мошенниками, и запустил масштабный опрос. Речь идет о самых распространенных схемах обмана и о том, насколько люди защищены от таких атак.

Принять участие могут все совершеннолетние жители вне зависимости от профессии и того, живут они в городе или в селе. Опрос проходит онлайн. Ответы будут собирать с 15 по 30 июня 2026 года. После этого эксперты подведут итоги и подготовят доклад, который направят президенту России Владимиру Путину.

Пройти опрос можно по специальной ссылке.

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