«Утрата полезных ископаемых: в Челябинске фирме пришлось заплатить 1,4 млн рублей за выкачивание воды из-под земли без разрешения

Фирма без лицензии пользовалась водой из скважины Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Природоохранная прокуратура провела в Челябинске проверку и обнаружила на участке, за который отвечает ООО «Заря» скважину, которую пробурили без лицензии на право добычи подземных вод.

В отношении фирмы возбудили административное дело о пользовании недрами без разрешения. Нарушителей обязали выплатить штраф в 400 тыс. рублей. Но этим дело не ограничилось.

Областное министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов подсчитало вред от утраты полезных ископаемых. Сумму ущерба оценили в миллион рублей. Суд обязал фирму выплатить эти деньги.

— В июне 2026 года ущерб обществом возмещен в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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