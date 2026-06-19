В Челябинске больше сотни домов останутся без воды 22 июня

Воду отключат на весь день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник 22 июня более чем в сотне домов в Челябинске отключат водоснабжение, чтобы провести плановый ремонт. Воды не будет с 9:00 до 20:00.

— К социально значимым учреждениям будет организован подвоз воды, — пообещали в МУП ПОВВ, посоветовав челябинцам сделать дома запасы.

Отключение пройдет по следующим адресам:

Белорецкая ул: 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б.

Блюхера ул: 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 77, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89, 94, 94в, 96, 96а, 100.

Братская ул: 2а, 3а, 3б.

Дарвина ул: 14, 18, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 115.

Знаменская ул: 1б, 3, 3б, 4, 12.

Калининградская ул: 16, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а, 24а.

Ковшовой ул: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

Кузнецова ул: 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 16.

Мебельная ул: 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а.

Обская ул: 2, 4а, 6.

Рылеева ул: 2б, 2в.

Толбухина ул: 6а, 10а.

Центральная ул: 8.

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