Лжеюрист с липовым дипломом осужден в Челябинске

Мужчине ограничили свободу на два года. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Шесть лет челябинец с липовой «корочкой» о юридическом образовании ходил по судам и представлял интересы граждан. И все бы ничего, но диплом оказался фальшивкой.

43-летний мужчина купил поддельный документ об окончании екатеринбургского «Гуманитарного университета» еще в 2017 году. С тех пор он регулярно предъявлял его в заседаниях — чтобы его допускали как представителя. Схема работала до самого лета 2023-го.

Прокуратура насчитала 30 эпизодов использования подделки. Центральный районный суд Челябинска разобрался: по девяти из них срок давности еще не истек, и за них лже-юрист получил реальные ограничения. Ему запретили менять прописку без спроса у надзора, выезжать за пределы Челябинского округа и обязали раз в месяц отмечаться в госоргане. Все это — на два года.

Остальные 19 эпизодов пришлось закрыть — по ним истекли сроки давности уголовного преследования. Приговор пока не вступил в силу.

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