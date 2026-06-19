«Мы не прощаемся!»: организатор концертов отменил выступления мужского хора «АКСИОС» в четырех городах России

Хор выступил праздничная программа «С верой в Победу» 9 мая в Челябинске Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Архиерейский мужской хор «АКСИОС» из Челябинска ездит с туром по России. Но, как сообщили артисты, на следующей неделе организатор отменил концерты в Красноярске, Томске, Новокузнецке и Барнауле. Причина - техническая.

- Мы знаем, что вы ждали эти встречи. Планировали вечер, звали близких, покупали билеты. Нам и самим очень хотелось приехать, спеть для вас, увидеть ваши глаза в зале. И сейчас мы вместе с вами проживаем это огорчение. Так вышло по причинам, которые от нас не зависят, - пишут артисты, добавляя, что деньги за билеты можно вернуть. - Мы не прощаемся! Очень постараемся организовать концерты в ваших городах и приехать как можно раньше.

Поклонники тоже расстроились из-за отмены концертов.

- Я так ждала вас, после неблагоприятных событий в жизни, думала, вот где получу отдушину, до слез расстроилась, - пишет Татьяна.

- Трижды не попала в Челябинске. Купила билеты в Красноярске, завтра уже вылетаю, и такие новости, - грустит Маргарита.

Но чаще звучат слова поддержки:

- Зато немного отдохнут ребята. Летом всем хочется побольше времени проводить с семьей, с детьми! - считает Ольга.

- Все будет хорошо! Вы лучшие! - пишет Ирина.

Хор «Аксиос» - единственный духовный мужской коллектив в Челябинске, он создан в 2023 году по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Коллектив выступает на городских мероприятиях, а также в апреле вошел в десятку сильнейших шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия 1». Подробнее о хоре - в материале КП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Иногда строчки достаточно, если она сказана честно»: почему архиерейский мужской хор «Аксиос» одной молитвой растрогал сотню звезд, но так и не победил

«Россия будет сильной!»: как хор «Аксиос» и юные голоса подарили Челябинску чувство гордости за Родину

От старинного храма до Поклонного креста: Архиерейский хор «Аксиос» представил духовный видеоклип ко Дню России

«В каждой семье свои герои»: Пелагея, хор «Аксиос» и Дмитрий Дюжев поздравили южноуральцев с 81-ой годовщиной Великой Победы

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.