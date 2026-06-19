Под ударом семьи участников СВО и пенсионеры: за полгода южноуральцы отдали мошенникам 1,1 млрд рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года жители Челябинской области расстались с 1,1 миллиарда рублей — именно столько дистанционные мошенники выманили у доверчивых граждан. В прошлом году за тот же период сумма была еще выше — 1,5 миллиарда, но радоваться рано: преступники не сдают позиций, а просто перестраивают тактику.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, схемы становятся хитрее, а мишени — точнее. Главная группа риска сегодня — родственники бойцов СВО. Мошенники охотятся на них целенаправленно: находят в соцсетях, звонят, пишут в мессенджеры. Типичный сценарий — письмо от «руководства» с просьбой подтвердить данные, следом подключаются люди, представляющиеся силовиками, пугают уголовным делом за финансирование терроризма и убеждают снять все накопления. Курьер приезжает чуть ли не в ту же минуту. Единственный надежный совет: проверять статус бойца только через Минобороны или военкомат, а не через случайных собеседников в телефоне.

Не списывают со счетов и пожилых людей. Их разводят на ровном месте: то пересчет пенсии обещают, то кнопку «отменить подозрительный платеж» нажимать заставляют, то льготы на «коммуналку» предлагают. Суть одна — заполучить личные данные, СМС-коды и доступ к банку или «Госуслугам».

Тревожный сигнал: мошенники начали массово вербовать подростков. Школьникам в соцсетях кидают объявления о «легкой работе» — забрать посылку или деньги у человека и перевести на другой счет. За это обещают процент. Выглядит как подработка, а по факту — соучастие в уголовном преступлении. И ответственность по статье 159 УК — реальная, даже для несовершеннолетних.

Полиция просит запомнить главное: если звонят и требуют денег, переводов, кодов или явки курьера — это 100% мошенники. Никаких «безопасных счетов» нет, процедур «декларирования наличных дома» тоже. Лучше сразу класть трубку и перезванивать в банк или ведомство по официальному номеру. И не вестись на ссылки от незнакомцев — это фишинг. Если чувствуете подвох или уже пострадали — не молчите. Звоните в полицию по номерам 02 или 102.

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