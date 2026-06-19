Акции «Южуралзолота» и империи Струкова ушли с молотка за 93 миллиарда

Активы миллиардера Константина Струкова национализированы по иску Генпрокуратуры. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, Росимущество закрыло сделку по продаже пакетов акций национализированных компаний, которые раньше принадлежали челябинскому бизнесмену Константину Струкову. Попытка номер четыре оказалась удачной: победителем аукциона признано московское АО «БТС — Мост Холдинг». Компания предложила за весь набор активов 93,1 миллиарда рублей. Итоги торгов опубликованы на портале «ГИС. Торги».

Стартовая цена лота была гораздо выше — 162 миллиарда. В него вошли доли в десятке юрлиц. Главная жемчужина — 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», оцененные в 140,4 миллиарда. Также в списке: 100% управляющей компании ЮГК, доля в агрокомплексе «Экомодуль», активы в недвижимости («Арбат-Сити» оценен в 1 рубль), 1% доли ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» (1% доля), пакеты в ремонтных и транспортных предприятиях.

Заявки подали двое — АО «БТС — Мост Холдинг» и ООО «Инновация». Но второго участника отсекли еще до старта: он не внес задаток. Так что торги прошли в формате голландского аукциона — с единственным претендентом и последовательным понижением цены. Финишная сумма — 93,1 миллиарда — оказалась почти на 69 миллиардов ниже начальной.

В Росимуществе уже подтвердили: договор купли-продажи с победителем подпишут в ближайшее время, а все вырученные средства направят в федеральный бюджет.

АО «БТС — Мост Холдинг» — компания молодая. Зарегистрирована в Москве в январе 2024 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Основной профиль — управление холдингами. По итогам прошлого года фирма отчиталась об убытке в 1,1 миллиона рублей. Как пишут СМИ, владельцем компании является Руслан Байсаров — бывший зять Аллы Пугачевой.

Напомним, первые торги планировались еще на 18 мая — но сорвались, потому что никто не подал заявку. Второй раунд, 26 мая, тоже провалился: из двух участников один не внес задаток. Третья попытка, 10 июня, повторила судьбу предыдущей — единственный претендент снова не оплатил задаток. И только четвертый раз принес результат.

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