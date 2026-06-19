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НовостиОбщество19 июня 2026 14:14

Акции «Южуралзолота» и империи Струкова ушли с молотка за 93 миллиарда

Национализированные активы челябинского миллиардера Струкова купила московская компания
Анна ВОЛКОВА
Активы миллиардера Константина Струкова национализированы по иску Генпрокуратуры.

Активы миллиардера Константина Струкова национализированы по иску Генпрокуратуры.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 19 июня, Росимущество закрыло сделку по продаже пакетов акций национализированных компаний, которые раньше принадлежали челябинскому бизнесмену Константину Струкову. Попытка номер четыре оказалась удачной: победителем аукциона признано московское АО «БТС — Мост Холдинг». Компания предложила за весь набор активов 93,1 миллиарда рублей. Итоги торгов опубликованы на портале «ГИС. Торги».

Стартовая цена лота была гораздо выше — 162 миллиарда. В него вошли доли в десятке юрлиц. Главная жемчужина — 67,2% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», оцененные в 140,4 миллиарда. Также в списке: 100% управляющей компании ЮГК, доля в агрокомплексе «Экомодуль», активы в недвижимости («Арбат-Сити» оценен в 1 рубль), 1% доли ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» (1% доля), пакеты в ремонтных и транспортных предприятиях.

Заявки подали двое — АО «БТС — Мост Холдинг» и ООО «Инновация». Но второго участника отсекли еще до старта: он не внес задаток. Так что торги прошли в формате голландского аукциона — с единственным претендентом и последовательным понижением цены. Финишная сумма — 93,1 миллиарда — оказалась почти на 69 миллиардов ниже начальной.

В Росимуществе уже подтвердили: договор купли-продажи с победителем подпишут в ближайшее время, а все вырученные средства направят в федеральный бюджет.

АО «БТС — Мост Холдинг» — компания молодая. Зарегистрирована в Москве в январе 2024 года с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Основной профиль — управление холдингами. По итогам прошлого года фирма отчиталась об убытке в 1,1 миллиона рублей. Как пишут СМИ, владельцем компании является Руслан Байсаров — бывший зять Аллы Пугачевой.

Напомним, первые торги планировались еще на 18 мая — но сорвались, потому что никто не подал заявку. Второй раунд, 26 мая, тоже провалился: из двух участников один не внес задаток. Третья попытка, 10 июня, повторила судьбу предыдущей — единственный претендент снова не оплатил задаток. И только четвертый раз принес результат.

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