До 50 тысяч рублей каждый месяц: более 20 тысяч медиков в Челябинской области получают к зарплате социальную выплату

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Челябинской области более 20 тысяч медицинских работников получают специальную социальную выплату. Такая мера поддержки действует для сотрудников первичного звена здравоохранения, центральных, районных и участковых больниц, а также работников станций и отделений скорой помощи. С начала года на эти цели направлено свыше 1,2 млрд рублей. Об этом рассказали в отделении Социальный фонд России по Челябинской области.

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц и зависит сразу от нескольких факторов: типа медицинской организации, численности населенного пункта, должности специалиста и фактически отработанного времени.

Как отметила управляющий Отделением СФР по Челябинской области Татьяна Бажаева, выплата назначается в проактивном порядке, без личного обращения медицинского работника. Все необходимые данные передает работодатель.

— Медикам не требуется подавать заявления. Работодатели каждый месяц самостоятельно направляют в Отделение Соцфонда реестр сотрудников с данными для назначения выплаты. Средства зачисляются не позднее последнего дня месяца после получения реестра.

Так, максимальные выплаты предусмотрены для медиков в малых населенных пунктах — до 50 тысяч рублей для врачей и до 30 тысяч рублей для среднего медперсонала в городах и селах с населением менее 50 тысяч человек.

В территориях с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи могут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. В крупных городах с численностью свыше 100 тысяч жителей выплаты составляют 18,5 и 14,5 тысячи рублей соответственно. Для младшего медперсонала предусмотрено 4,5 тысячи рублей в месяц.

Все интересующие вопросы и подробную информацию о мере поддержки можно узнать по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).

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