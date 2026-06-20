Семь хвостиков ждут своих людей: новое котокафе открылось в Челябинске

Фото: Екатерина Тычинина

В Челябинске в субботу, 20 июня, открылось новое котокафе «Котофеи». В заведении можно не только выпить чай или кофе, но и провести время в компании кошек, которые ищут дом и заботливых хозяев.

Как рассказал корреспондент Pchela.news, сейчас в кафе живут семь котов. Все они только привыкают к новому месту и пока немного настороженно реагируют на большое количество гостей. Среди обитателей — рыжий британец Савелий весом 8,5 килограмма. Из-за склонности к полноте будущему хозяину придется внимательно следить за его питанием.

Малышка Шаня с камышовым окрасом, напоминающим львенка, отличается игривым и независимым характером, но при этом любит ласку. Кот Марс, напротив, предпочитает держать дистанцию: он не любит сидеть на руках, но со временем становится очень привязанным к тем, кому доверяет.

Некоторым питомцам дали имена в честь персонажей мультфильма о феях. Так, пугливый, но эффектный бело-рыжий кот Скай постепенно осваивается в новом пространстве, а ласковая кошка Блум уже активно общается с посетителями. Самой скромной оказалась Стелла — во время визита журналистов она предпочла спрятаться.

По словам администратора котокафе «Котофеи» Екатерины Моисеевой, котокафе — это не просто место для отдыха, а возможность помочь животным обрести семью. Чтобы забрать питомца, необходимо несколько раз посетить кафе, пройти собеседование и оформить договор.

Среди обитателей есть и кошка Моро, которая жила в старом котокафе «Котофей». Оно закрылось 18 мая 2026 года после 10 лет работы. Это произошло из-за смены собственника помещения. Большинство его пушистых жителей успели пристроить.

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