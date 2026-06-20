Загорелись баня, пристрой и крыша дома: в Челябинске вспыхнул крупный пожар в Ленинском районе

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске в Ленинском районе днем 20 июня вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил сразу несколько строений в Кондукторском переулке. Загорелись баня, пристрой и кровля двухэтажного жилого дома.

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Челябинской области, на место быстро прибыли силы Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели оперативно проложили магистральную линию и подали стволы на защиту жилого дома, чтобы не дать огню распространиться дальше.

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

До приезда пожарных из дома успели самостоятельно эвакуироваться два человека. К счастью, пострадавших нет.

Пожар удалось локализовать на площади 80 квадратных метров. С огнем борются 24 человека и 6 единиц техники.

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