Грозовой фронт накрывает Южный Урал: ливни, град и ветер до 25 м/с

На смену жаре придут грозы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 21 июня, Челябинская область окажется во власти атмосферного фронта. Синоптики Челябинского ЦГМС прогнозируют облачную погоду с прояснениями, но главное — дожди. Причем не просто кратковременные, а местами сильные и очень сильные, с ливнями, грозами и градом, который кое-где может быть крупным.

Ветер южный и юго-восточный, 3–8 метров в секунду, однако при грозах порывы могут усиливаться до 25 метров в секунду. Это уже серьезно: спасатели предупреждают о возможных повреждениях конструкций, падении веток и деревьев.

Температура воздуха по области прогреется до +25…+30°. В самом Челябинске днем ожидается +26…+29°, ночь обещает быть теплой — +17…+19°. В регионе ночью столбики термометров опустятся до +14…+19°.

Специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещениях, не парковать машины под деревьями и рекламными щитами, а при усилении ветра укрыться в капитальных строениях.

А что же завтра? В понедельник, 22 июня, погода начнет успокаиваться, но осадки сохранятся. Останется облачно, дожди местами будут сильными, возможны грозы. Ветер южный и юго-восточный, 3–8 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19°, днем — +24…+29°. В Челябинске ожидается ночью +17…+19°, днем +26…+29°. Града уже не обещают, но сильные дожди и грозы все еще возможны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.