Глава СК потребовал доклад по делу о наезде на троих пешеходов в Магнитогорске

Фото: Госавтоинспекция по Челябинской области

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Щукину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту наезда на трех пешеходов в Магнитогорске. Событие произошло ранним утром 13 июня у дома № 50 по улице имени газеты «Правда». 41-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia в нетрезвом состоянии, двигаясь задним ходом с территории парковки, наехал на троих пешеходов на тротуаре. Отмечается, что перед этим у водителя произошел конфликт с пострадавшими.

В результате ДТП травмы получили 18-летний, 19-летний и 35-летний мужчины. Двое из них госпитализированы.

Сам водитель с места происшествия скрылся, но сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили его личность и задержали. В отношении него составили административные протоколы по частям 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП и употребление алкоголя после аварии), а также по статье 12.24 КоАП РФ (причинение вреда здоровью).

Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.