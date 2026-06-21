В СК назвали предварительную причину пожара с погибшими в СНТ Копейска

Фото: СУ СКР по Челябинской области

Предварительной причиной пожара, который произошел в садовом доме СНТ «Часовщик», стала аварийная работа электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

ЧП произошло сегодня ночью, пожарным удалось потушить огонь на первом этаже дома в комнате площадью 15 кв.м. Но троих человек спасти не удалось: погибли 47-летние супруги и их знакомая. 50-летний мужчина, который также находился в доме, в больнице.

Фото: СУ СКР по Челябинской области

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

- По предварительным данным, причиной пожара стала аварийная работа электропроводки, - прокомментировали в СК.

Фото: СУ СКР по Челябинской области

Следователи осмотрели место происшествия, в ближайшее время проведут экспертизы.

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