Первый объект - вагонетка: в Коркино под открытым небом открыли музей шахтеров

Фото: vk.com/alexorel1973

В парке Коркино решили создать необычный музей под открытым небом, который посвящен добыче угля. Как рассказал глава Коркинского муниципального района Александр Орел, первым объектом стала вагонетка с углем.

- Коркино - шахтерский город с удивительной историей. Не одно поколение посвятило свою жизнь добыче угля, - рассказал Александр Орел. - Музей призван сохранить оставшиеся уникальные артефакты, чтобы каждый желающий мог прикоснуться к истории, ощутить всю мощь и силу, заложенную создателями города.

Первым экспонатом стала вагонетка, ее использовали для транспортировки угля. Восстановлением объекта занималось «Погрузочно-транспортное управление». Орел лично поблагодарил за это Андрея Викторовича Дмитриенко.

- Если у вас в семье сохранились исторические фотографии, на которых виден производственный процесс с использованием вагонеток, направьте их, пожалуйста, в управление культуры. Мы используем их в оформлении информационных стендов, - призвал южноуральцев глава района.

Он также добавил, что сейчас идет подготовка еще нескольких артефактов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.