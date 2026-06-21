Трагедия на трассе под Чебаркулем: в ДТП погибли водитель Infiniti и ребенок

Пассажирка иномарки получила травмы. Фото: "КП" Архив.

Вечером 20 июня на трассе Бишкиль – Варламово около в 20:00 на 30-м километре дороги столкнулись Infiniti и Deepal. Предварительная версия полиции: владелец первой иномарки пошел на обгон. Лобовой удар был настолько сильным, что Infiniti перевернулся, а Deepal вылетел в кювет.

В этой аварии унесло жизни двоих – оба были в Infiniti. Погиб 47-летний водитель и его пассажир, маленький мальчик, родившийся в 2023 году. По предварительным данным, его перевозили без автокресла.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Женщина 30 лет года рождения, которая также ехала в Infiniti, выжила, но серьезно пострадала – ее госпитализировали. В Deepal ранения получили водитель и пассажирка, оба 1980 года рождения, и 16-летняя девочка. К счастью, они остались живы.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Сотрудники ГИБДД уже проверили биографию погибшего водителя Infiniti. Выяснилось, что он неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: был судим за вождение в нетрезвом виде и имел на счету четыре уголовных дела по разным статьям.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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