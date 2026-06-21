«И где мне теперь покупать одежду?»: в Челябинске закрылись последние магазины СR и ХC

На месте магазинов CR и ХС скоро откроется один большой магазин Askona. Фото: читатель КП

Читатели «Комсомолки» возмущены - в ТРК «Алмаз» закрылись магазины одежды СR и ХC (до санкций Сrop и House). В Челябинске это были последние точки продаж марок. Магазины в ТРК «Родник» тоже не работают.

В 2022 году магазина закрылся, а потом снова открылся под названием CR. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Теперь на месте этих двух магазинов (они были рядом) будут кровати и матрасы продавать. Где мне теперь покупать одежду? В апреле еще работали! - возмущается читатель Ангелина.

House с 2022 года работал как ХС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сайте компании FES retail, в которую входят бренды RE (ранее - Reserved), СИН (Sinsay), CR (Cropp), XC (House) и МО (Mohito), из всего перечня магазинов указано: в Челябинске остались только точки СИН. Прошлым летом из Челябинска также ушел молодежный бренд Re.

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