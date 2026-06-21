«Папа твой потеряет работу, а ты никуда не поступишь»: мошенники запугали сына тренера ХК «Металлург», чтобы вынести сейф из квартиры в Екатеринбурге

Андрей Разин поблагодарил сотрудников полиции за оперативность. Фото: соцсети

Под прицел мошенников попал 16-летний сын Разина Александр. Как рассказала супруга тренера Татьяна в своем ТГ-канале, сначала они взломали аккаунт на «Госуслугах» и выпустили доверенность. Потом начались массовые звонки от разных «сотрудников госорганов», которые давили на подростка, запугивали тем, что доверенность выписана на украинских боевиков. Выход один - помочь «следователям» и отдать ключи от квартиры.

- Они угрожали сыну, что если он не пойдет на встречу, то папа потеряет работу, сам Саша никуда не поступит, а в течение 72 часов в квартиру ворвутся полицейские, - рассказала Татьяна Разина.

В итоге подросток передал ключ от квартиры неким людям. Но, видимо, подозрения были, и Саша сделал скрины переписок и фото машины. В итоге сейф вынес мужчина. Он, по словам Разиной, тоже был под влиянием мошенников, поэтому вошел в квартиру, не скрываясь, и кроме сейфа не забрал ничего.

Преступление раскрыли быстро - буквально за 10-12 часов. Правда, нашли только посредников, но Разины верят, что найдут и организаторов.

Сам тренер уже поблагодарил сотрудников полиции Екатеринбурга, которые так быстро вернули все похищенное. А его супруга Татьяна в своих видео еще раз предостерегла всех быть более внимательными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.