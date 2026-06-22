«Настоящее мастерство»: лучшие сварщики Южного Урала сразятся за выход в финал престижного конкурса

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Южного Урала 23 и 24 июня стартует региональный этап профессионального состязания «Лучший по профессии» среди сварщиков. За право представить область на всероссийском уровне поборются 18 специалистов из пяти городов: Челябинска, Миасса, Копейска, Магнитогорска и Катав-Ивановского округа. Победитель отправится на федеральный финал, где призовой фонд превышает 1,8 миллиона рублей.

Участников ожидают теоретические задания и практические работы на площадке центра производственного сервиса «Сварка и Контроль». Помимо основных испытаний, организаторы анонсировали отдельное состязание по полуавтоматической сварке «Битва источников». Параллельно с конкурсными баталиями развернется деловая программа: эксперты отрасли обсудят подготовку квалифицированных кадров, ужесточение требований на опасных объектах и перспективы внедрения нейросетей в сварочное производство.

— Это не просто соревнование, а площадка для профессионального диалога, обмена технологиями и демонстрации реального уровня мастерства. Мы рассчитываем увидеть по-настоящему яркую борьбу, — прокомментировали предстоящее событие в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

Организаторы конкурса напомнили, что профессия сварщика неизменно входит в число наиболее востребованных на рынке труда, а сам турнир проводится в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».

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