«Ситуация на постоянном контроле»: оперативный штаб по топливу создают в Челябинской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области усилят контроль за топливным рынком. По поручению губернатора Алексея Текслера в регионе создадут оперативный штаб, который будет следить за ситуацией с поставками топлива и ценами на него. Об этом сообщили в правительстве Челябинской области.

Штаб займется мониторингом потоков топлива и пресечением возможных злоупотреблений, включая необоснованное завышение цен на заправках. Возглавит его заместитель губернатора Татьяна Кучиц. В состав штаба войдут представители прокуратуры, УФАС, профильных министерств, в том числе минсельхоза, а также поставщики топлива.

Аналогичные штабы появятся и в муниципалитетах. Они будут работать в связке с региональным. Как отмечают в правительстве области, в целом ситуация остается под контролем.

– По данным крупных нефтяных компаний «Газпромнефть» и «Лукойл», запасы топлива в Челябинской области есть. Однако на розничном рынке фиксируются перебои с поставками, из-за чего на отдельных АЗС возникает дефицит и очереди. Динамика цен на АЗС Челябинской области соответствует общероссийской тенденции роста.

Власти рассчитывают, что создание штабов позволит быстрее реагировать на изменения на рынке и наладить координацию между всеми участниками.

– Главная задача – обеспечить стабильность на рынке топлива и защиту интересов жителей региона, – отметили в пресс-службе правительства.

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