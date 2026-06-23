Правительство направит 7,9 млрд рублей на кампус в Челябинске

Кампус "Южный Урал" планируется достроить в 2027 году. Фото: Илья БАРХАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России распределило более 31,5 миллиарда рублей между регионами на создание университетских кампусов по национальному проекту «Молодежь и дети». Средства поступят в Республику Башкортостан, Нижегородскую, Сахалинскую и Челябинскую области. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Челябинской области из этой суммы направят 7,9 миллиарда рублей. В 2026 году регион получит 5,27 миллиарда, в 2027-м — ещё 2,63 миллиарда. Финансирование уже заложено в федеральном бюджете на 2026–2028 годы.

Как отметил глава кабмина на совещании с вице-премьерами, средства позволят завершить строительство студгородков в запланированные сроки и своевременно ввести объекты в эксплуатацию.

Сейчас в Челябинске достраивают шесть общежитий межуниверситетского кампуса. В сентября в них заселят более трех тысяч студентов. В 2027 году закончится возведение научно-образовательного комплекса с лабораториями и конференц-зала.

Работа по созданию университетских кампусов ведется по поручению президента. К 2036 году в стране планируется построить не менее 40 таких объектов.

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