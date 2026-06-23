Скверы, фонтаны и детские площадки: какие территории благоустроят в Челябинской области

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Голосование за объекты благоустройства в Челябинской области завершилось: более 500 тысяч жителей определили территории, которые приведут в порядок в ближайшие годы. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Всего в список вошли 127 общественных пространств, которые обновят в 2027 году.

Выбор традиционно делали сами жители – именно они решали, какие скверы, площади и дворы требуют обновления в первую очередь. Такой формат действует в регионе с 2017 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Речь идет не только о ремонте территорий, но и о том, как будут выглядеть города и где людям будет удобно проводить время.

Наибольшую активность в этом году показали жители Ашинского, Троицкого и Нагайбакского округов, а также Копейска. Дальше голосование распределилось по конкретным территориям, и в каждом городе определились свои лидеры.

С заметным отрывом победил сквер у ТРК «Аврора» в Челябинске – он набрал 20 182 голоса. Проект обещает сделать это место в центре города более спокойным и уютным: здесь проложат прогулочные дорожки и расставят малые архитектурные формы.

Почти вдвое меньше, но все же внушительную поддержку получил сквер у фонтана на площади Красных партизан в Копейске – 9 215 голосов. Центральный фонтан сохранят, а территорию вокруг дополнят новыми покрытиями, скамейками, освещением и зеленью, превратив в комфортное место для прогулок.

В Миассе предпочтение отдали скверу в поселке Динамо – 8 370 голосов. Там планируется создать пешеходные дорожки, поставить качели, провести уличное освещение и высадить деревья – это должно заметно освежить привычное пространство.

А в Сатке лидером стала игровая зона у домов на улицах Индустриальной и 50 лет ВЛКСМ – 6 584 голоса. Здесь установят детское оборудование на безопасном покрытии, а также добавят скамейки и урны.

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