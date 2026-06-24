«Наша задача — убрать барьеры на их пути к гражданским специальностям»: участники программы «Герои Южного Урала» готовятся к выпуску

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участники программы «Герои Южного Урала» выходят на финишную прямую обучения – впереди защита выпускных проектов и получение дипломов. После завершения учебного этапа ветераны СВО начнут работу в органах власти, соцзащите, сфере образования, патриотического воспитания и на предприятиях региона.

– Участники СВО возвращаются с огромным внутренним ресурсом: дисциплиной, умением работать в команде и брать ответственность. Наша задача – убрать барьеры на их пути к гражданским специальностям, помочь найти себя в социальной сфере, где их опыт особенно востребован, – подчеркнула заместитель главы Верхнеуфалейского городского округа по социальным вопросам Ольга Монина.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Челябинской области Евгений Терентьев считает программу важным этапом для профессионального становления участников СВО. Он подчеркнул, что проект помогает им получить управленческие компетенции и уверенность в востребованности своего опыта в регионе.

Программа реализуется в формате годового обучения, включающего лекции с региональными специалистами, стажировки в органах власти и муниципалитетах, а также практическую работу с населением. В ходе обучения участники проходят модули по управлению, коммуникациям и публичным выступлениям.

– В процессе обучения было проведено значительное количество мастер-классов, тренингов, практических мастерских по командообразованию, по формированию навыков публичных выступлений и аргументированных ответов на вопросы. Есть уверенность, что они смогут применить эти знания на практике, – отметила член общественного совета программы Светлана Абрамкина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.