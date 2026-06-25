«Это абсолютный рекорд!»: 800 пар поженятся в красивую дату 26.06.2026 на Южном Урале

800 пар поженятся в Челябинской области 26 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Настоящий свадебный бум устроят южноуральцы в эту пятницу. Красивую дату, 26.06.2026, для росписи выбрали почти 800 пар. Для Челябинской области это абсолютный рекорд: раньше столько пар в будний день не женились.

Интересно, что в красивую дату можно выбрать еще и необычное место для росписи. Впервые можно будет пожениться в Аркаиме. А из красивых мест – романтичный зал библиотеки имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области.

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