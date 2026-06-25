Ушла за ягодами, телефон разрядился: полицейские рассказали, как искали пропавшую в лесу 71-летнюю женщину с собакой

Полицейские вместе со спасателями и волонтерами «ЛизаАлерт» начали прочесывать лес Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские рассказали, как искали пропавшую два дня назад 71-летнюю женщину, которая ушла с лес собакой и не вернулась. Обращение от родственников поступило в ночь на 25 июня. Сотрудники МВД вместе со спасателями Усть-Катавского поискового-спасательного отряда и волонтерами «ЛизаАлерт» начали прочесывать лес.

— Около 11 часов дня в трех километрах от горнолыжного комплекса «Миньяр» пропавшую женщину обнаружили участковый уполномоченный полиции совместно с Усть-Катавским поисково-спасательным отрядом. Вместе с хозяйкой также находилась ее собака, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина ушла за ягодами ранним утром 23 июня. В какой-то момент она заблудилась, а телефон разрядился. Женщина была ослаблена, но медпомощь не потребовалась. Полицейские связались с ее дочерью и та вскоре забрала маму домой. Родственники от всей души поблагодарили спасителей за отзывчивость.

Полиция Челябинской области просит жителей соблюдать безопасность во время походов в лес. Пожилым людям советуют не выходить в лес в одиночку. Рекомендуется брать с собой заряженный мобильный телефон, запас воды и нужные лекарства, а также заранее сообщать родственникам маршрут и ориентировочное время возвращения.

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