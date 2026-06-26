От главврача до заключенного: как 20-миллионная взятка за ремонт больницы обернулась 9 годами строгого режима

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Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему главврачу клинической больницы № 71 ФМБА России в Озерске Евгению Фомину. По данным источника КП-Челябинск, он признан виновным в получении взятки и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания суд назначил ему штраф в размере 20 миллионов рублей и запретил занимать административные должности на 7 лет.

Уголовное дело было возбуждено после того, как 1 января 2023 года сотрудники УФСБ Челябинской области задержали Фомина по подозрению в коррупции. По версии следствия, он получил «откат» в размере 20 миллионов рублей за заключение контракта на ремонт больницы, общая сумма которого составляла 200 миллионов. Вместе с ним была задержана предпринимательница, передавшая деньги.

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