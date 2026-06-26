За пропаганду спорта и ЗОЖ: журналисты челябинской «Комсомолки» получили награды Минспорта

Алексей Микушин, Виталий Якушев и Алексей Богословский (слева-направо) на награждении Благодарственными письмами Минспорта региона. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый год, 2 июля, отмечается Международный день спортивного журналиста. В честь этого профессионального праздника региональное Министерство по физической культуре и спорту по традиции собирает местных корреспондентов, рассказывающих о спортивных событиях, достижениях и развитии физкультурно-спортивного движения на Южном Урале.

На встрече заместитель министра спорта региона Виталий Якушев поздравил журналистов с наступающим праздником, отметив важность освещения в СМИ спортивной жизни региона.

— Благодаря представителям средств массовой информации жители Челябинской области узнают новости, подробности, касающиеся достижений наших спортсменов всех возрастов, о новых спортивных объектах, развитии всей инфраструктуры. Журналисты помогают популяризировать физическую культуру, спорт, здоровый образ жизни. Работа спортивных журналистов сродни нашей: мы трудимся не только пятидневку, но в выходные на спортивных мероприятиях. Желаю вам новых ярких сюжетов и новостей, энергии и творческих побед, — обратился к представителям СМИ Виталий Якушев.

Среди тех, кто награжден благодарственными письмами Министерства по физической культуре и спорту — за активную пропаганду здорового образа жизни, преданность делу и профессионализм, были и журналисты челябинского представительства «Комсомольской правды» — ведущий спортивной программы «Овертайм» Алексей Богословский, корреспондент газеты Алексей Микушин, а также в недавнем прошлом фотокорреспондент «Комсомолки» Валерий Звонарев.

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