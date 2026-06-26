Цифровой навигатор по досугу: в Челябинске создали первый в России путеводитель для людей с ОВЗ

Фото: Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых

Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых совершила прорыв в сфере инклюзии, разработав уникальный цифровой путеводитель. Это первый в России электронный каталог, который собрал воедино все возможности для адаптивного досуга и реабилитации в одном регионе.

Новый ресурс призван решить главную проблему — упростить поиск информации о доступных мероприятиях. Теперь жителям Челябинской области не нужно собирать сведения по крупицам из разных источников. Интерактивный справочник позволяет легко ориентироваться в предложениях: достаточно выбрать свой город или округ на карте региона, чтобы увидеть список нужных учреждений.

Для удобства пользователей организации внутри каждого муниципалитета разделены на три ключевые группы:

- Культура: библиотеки, театры и дома культуры с адаптивными программами.

- Образование: кружки, секции и школы дополнительного развития.

- Социальная защита: центры, предлагающие развивающие занятия.

Основу каталога составляет подробная таблица. В ней указаны полное наименование организации, адрес, виды деятельности (от декоративно-прикладного творчества до подвижных игр и легоконструирования) и контакты ответственных специалистов.

Главным функциональным преимуществом стала интеграция современных технологий, а именно добавление куар-кодов. Достаточно навести камеру смартфона на код прямо со страницы каталога, чтобы мгновенно перейти на официальный сайт организации, узнать последние новости и подробности о занятиях.

— Представленные в каталоге учреждения не просто организуют досуг — они создают особую среду, в которой люди с инвалидностью могут раскрывать свои таланты, развивать социальные навыки и находить друзей, — отмечает директор библиотеки Кристина Пименова.

Каталог уже доступен для ознакомления на официальном сайте Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых. Кроме того, интерактивный ресурс будет размещен на сайтах всех учреждений культуры Челябинской области, активно работающих в этом направлении.

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