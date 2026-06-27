В Челябинске задержали два сочинских рейса

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В субботу, 27 июня, в аэропорту Челябинска задерживается прибытие двух рейсов из Сочи и, соответственно, их обратный вылет на юг.

Утренний рейс должен был прибыть в 5:20 и вылететь в 5:55. Сейчас он задерживается почти на 10 часов. Чуть меньше задержка дневного рейса — вместо 14:45 его прибытие в аэропорт имени Курчатова ожидается в 18:10, а уже из Челябинска отправится в 19:45. При этом в расписании возможны новые изменения.

Также сегодня отменен рейс из Шарм-эль-Шейха и обратно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.