В Ленинском районе Челябинска слышны звуки взрывов: в МЧС рассказали, что случилось

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 27 июня, жителей Ленинского района испугали звуки, похожие на взрывы.
— Услышал два маленьких взрыва и один большой, — рассказал читатель КП-Челябинск.
Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
— На полигоне одного из предприятий идет плановая утилизация отходов производства.
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