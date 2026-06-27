Праздник энергии и идей: в центре Челябинска стартовал «МолФест»

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Челябинская область вновь доказала: она — территория молодых, амбициозных и талантливых. Встречаем открытие Дня молодежи на «МолФесте».

— «МолФест» — это молодость России, мы все вместе, и это наше время, — приветствуют ведущие участников фестиваля. Праздник собрал молодых людей, кто не сидит на месте, а находится в постоянном развитии и самосовершенствовании.

«Перед нами сегодня стоите вы — гордость, у нас единство, а вместе мы — мечта» — так звучит концепция дня молодежи в Год единства народов России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил инициативных и смелых ребят с открытием мероприятия:

— Наш регион молодой, у нас живет девятьсот тысяч молодых людей. Сегодняшний праздник — это про вас, про ваши энергию, идеи. Отдельные слова благодарности ребятам, которые занимаются волонтерской деятельностью. В свою очередь мы реализуем интересные проекты в регионе, строим спортивные, культурные и образовательные объекты. В этом году завершим второй этап главного образовательного проекта — кампуса международного уровня в Челябинске, но это лишь стены, самое главное — наполнить их вашими инициативами.

Главные документы страны вручили в надёжные руки. Первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и заместитель начальника по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Сергей Кокшаров лично вручили паспорта гражданина Российской Федерации 11 активным и инициативным жителям региона, проявившим себя в конкурсах и общественной деятельности.

Впереди у участников фестиваля уникальная возможность заполнить свой «паспорт молодости»: на десятках интерактивных площадок ребят ждут мастер-классы, лекции, спортивные и творческие активности. Каждый сможет найти занятие по душе: от танцев до интеллектуальных игр, от волонтёрских проектов до профориентационных тренингов.