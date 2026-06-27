Не был пристегнут: в Челябинской области водитель иномарки врезался в дерево и погиб

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нязепетровском районе 34-летний водитель Ford Focus съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте, сообщили в ГАИ Челябинской области. Авария произошла около 18:00 в пятницу, 26 июня, на 5-м километре дороги Нязепетровск — Котово — Ункурда — граница Башкортостана.

По неизвестными причинам водитель съехал на правую обочину, после чего резко изменил траекторию движения, выехал в левый по ходу движения кювет и врезался в дерево. В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

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