Остались без лагмана: восточное кафе «Хас-Вегас» закрыли на две недели из-за уборщицы-иностранки

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Посетители кафе «Хас-Вегас» в Нефтеюганске на две недели остались без любимого лагмана (и не только): суд приостановил работу заведения на 14 суток. Причиной стало нарушение миграционного законодательства — в заведении работала иностранка.

Как сообщает informugra.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Югры, нарушение выявили в ходе проверки. Выяснилось, что к работе уборщицей была допущена иностранная работница, имевшая патент. Однако в Югре такая занятость в этой сфере запрещена.

Индивидуального предпринимателя признали виновным в административном правонарушении. Суд приостановил деятельность кафе на 14 суток, решение подлежит немедленному исполнению. Если заведение не закроют сразу, срок начнет отсчитываться с момента фактического прекращения работы.

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