«Весь мир в наших руках»: The Hatters зажгли на «МолФесте» в Челябинске

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Долгожданная группа The Hatters появилась на сцене с исполнением песни «Я делаю шаг». Публика встретила музыкантов восторженным гулом.

— Добрый вечер, молодежь! — приветствовал слушателей вокалист Юрий Музыченко. — Добрый вечер, Челябинск. Сегодня с вами группа The Hatters. Ну вот, погнали дальше.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Следом зазвучали «Сильная женщина», «Мрачные звоночки», «Весело», «Если бы», «Русское сердце», «Просто проваливай», «Город поет», «Да, со мной не просто» — хиты сменяли друг друга, и зал не умолкал ни на секунду.

— Рады быть здесь у вас, практически в центре страны, — обратился Музыченко к зрителям.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Моментом наивысшего объединения стали строки «Весь мир в наших руках, мы крутим земной шар» — их подхватила вся толпа. The Hatters подбадривали со сцены: «Вы крэйзи, имба».

Выступление «Шляпников», как всегда, было экспрессивным и по-настоящему безумным. От мощных битов и криков дома на проспекте Ленина, должно, сотрясались. Юрий Музыченко виртуозно менял один инструмент за другим: гитара, скрипка, синтезатор, бубенцы.

— Многоуважаемый и так горячо любимый нами Челябинск, а конкретно молодежь, спасибо, что пригласили нас, спасибо, что вы есть. Этот концерт — инвестиция: кто, если не вы, будет слушать нас? — пошутил вокалист. — Не бойтесь заводить семью, семья — это прекрасно.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

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