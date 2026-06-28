Порывы ветра до 25 м/с: Челябинскую область накроют грозы и ливни

Ветер будет восточным с переходом на западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Жителей Челябинской области предупредили об опасной погоде 28 июня. По прогнозу синоптиков, днем в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, а местами – крупный град и шквалистый ветер.

По данным регионального ЦГМС, в воскресенье небо затянет облаками. Днем пройдут дожди, местами переходящие в сильные и очень сильные ливни. Особенно достанется горным районам – там осадки будут самыми интенсивными. В отдельных территориях прогремят грозы, местами может прилететь и крупный град.

Ветер будет восточным с переходом на западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. При этом порывы могут достигать 14 метров в секунду, а во время гроз локально усилятся до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +17 до +22 градусов.

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