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НовостиОбщество28 июня 2026 6:36

«Мы готовы были идти в суд»: омбудсмен помогла подростку из Челябинской области получить жилье

Юлия Сударенко помогла юноше из колонии не остаться без жилья
Мария БАРАНОВА
По словам омбудсмена, без вмешательства ситуация могла затянуться

По словам омбудсмена, без вмешательства ситуация могла затянуться

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Юноше из Челябинской области, отбывающему наказание в Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних, после освобождения грозило остаться без жилья. Помочь решить этот вопрос удалось уполномоченному по правам человека в регионе Юлии Сударенко.

По словам омбудсмена, молодой человек должен был выйти на свободу буквально за несколько дней до совершеннолетия. Жить ему было негде. До осуждения он находился в Центре для детей, оставшихся без попечения родителей, в Магнитогорск.

Формально у него есть доля в жилье в Варненском районе. Но вторым собственником является мать, лишенная родительских прав, с которой связи нет. Из-за этого воспользоваться жильем фактически невозможно.

– Мы обратились в администрацию Варненского муниципального округа: попросили проверить состояние жилья и рассмотреть возможность признать проживание парня там невозможным – чтобы затем обеспечить его жильем по договору специализированного найма, – рассказала Юлия Сударенко.

Однако на этом этапе возникла проблема – в муниципалитете, по словам омбудсмена, неверно истолковали нормы закона и отказали.

– Пришлось убеждать, аргументировать и настаивать. Мы готовы были идти в суд, но, к счастью, это не потребовалось, – отметила Юлия Сударенко.

Позднее ситуацию удалось сдвинуть. Центр помощи детям, где ранее находился юноша, как его законный представитель, направил документы в Министерство социальных отношений региона для включения его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем. Речь идет о праве на получение квартиры по договору специализированного найма.

По словам омбудсмена, без вмешательства ситуация могла затянуться: молодой человек рисковал выйти из колонии без жилья и поддержки, что увеличивало риск возвращения к прежним проблемам. Теперь вопрос обеспечения жильем передан на уровень регионального министерства.

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