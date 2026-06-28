«Мы готовы были идти в суд»: омбудсмен помогла подростку из Челябинской области получить жилье

По словам омбудсмена, без вмешательства ситуация могла затянуться Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Юноше из Челябинской области, отбывающему наказание в Кировградской воспитательной колонии для несовершеннолетних, после освобождения грозило остаться без жилья. Помочь решить этот вопрос удалось уполномоченному по правам человека в регионе Юлии Сударенко.

По словам омбудсмена, молодой человек должен был выйти на свободу буквально за несколько дней до совершеннолетия. Жить ему было негде. До осуждения он находился в Центре для детей, оставшихся без попечения родителей, в Магнитогорск.

Формально у него есть доля в жилье в Варненском районе. Но вторым собственником является мать, лишенная родительских прав, с которой связи нет. Из-за этого воспользоваться жильем фактически невозможно.

– Мы обратились в администрацию Варненского муниципального округа: попросили проверить состояние жилья и рассмотреть возможность признать проживание парня там невозможным – чтобы затем обеспечить его жильем по договору специализированного найма, – рассказала Юлия Сударенко.

Однако на этом этапе возникла проблема – в муниципалитете, по словам омбудсмена, неверно истолковали нормы закона и отказали.

– Пришлось убеждать, аргументировать и настаивать. Мы готовы были идти в суд, но, к счастью, это не потребовалось, – отметила Юлия Сударенко.

Позднее ситуацию удалось сдвинуть. Центр помощи детям, где ранее находился юноша, как его законный представитель, направил документы в Министерство социальных отношений региона для включения его в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем. Речь идет о праве на получение квартиры по договору специализированного найма.

По словам омбудсмена, без вмешательства ситуация могла затянуться: молодой человек рисковал выйти из колонии без жилья и поддержки, что увеличивало риск возвращения к прежним проблемам. Теперь вопрос обеспечения жильем передан на уровень регионального министерства.

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