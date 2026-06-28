Шесть пострадавших: на трассе Тюбук – Кыштым произошло серьезное ДТП

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Шесть человек пострадали в ДТП на трассе Тюбук – Кыштым днем 27 июня. Двух водителей после аварии госпитализировали, еще четверо пассажиров обратились за медицинской помощью.

Авария произошла около 16:46 на 49-м километре дороги. Столкнулись два автомобиля «Шевроле Нива». По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель одной из машин, мужчина 1988 года рождения, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся со второй «Шевроле Нивой», которой управлял водитель 2000 года рождения.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причины аварии.

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