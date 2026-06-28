«За годы учебы вы стали примером»: в Челябинске 20 выпускников филиала военно-воздушной академии получили красные дипломы

В субботу, 27 июня, в челябинском филиале Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия» прошла торжественная церемония выпуска офицеров. Красные дипломы получили 20 молодых лейтенантов, еще четверо окончили обучение с золотыми медалями.
С окончанием учебы выпускников поздравил начальник филиала полковник Дмитрий Вертушенко. Он отметил, что за годы обучения будущие офицеры приобрели знания и навыки, необходимые для решения задач по обеспечению военной безопасности страны.
– Уверен, что в условиях новых вызовов полученные знания позволят вам образцово выполнять свои служебные обязанности, быть для подчиненных примером верности воинскому долгу и присяге, – сказал полковник.
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