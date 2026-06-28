Трагедия на железной дороге: поезд сбил двух женщин под Сулея – Кукшик

Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Челябинской области грузовой поезд сбил двух женщин – одна из них погибла. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливает транспортная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, трагедия произошла 27 июня 2026 года на 1864-м километре, пикете №9 перегона Сулея – Кукшик Южно-Уральской железной дороги. Женщины попали под грузовой поезд.

Машинист применил экстренное торможение, однако остановить состав не удалось. Для координации действий правоохранительных органов на место выезжал Златоустовский транспортный прокурор.

В транспортной прокуратуре сообщили, что по факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям работников поездной бригады, а также соблюдению требований безопасности железнодорожной инфраструктуры.

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