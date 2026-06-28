Эмоции через край: выпускники ЧВВАКУШа устроили автопробег по Челябинску

Фото: кадры из видео

Выпускники ЧВВАКУШа проехали колонной внедорожников по Челябинску. Видео эмоционального автопробега уже разлетелось по социальным сетям.

Автопробег выпускников ЧВВАКУШа разлетелся по соцсетям Видео: Альбина Ринатовна/https://t.me/boginya_novostroek

На опубликованных кадрах молодые лейтенанты едут по городу колонной, высовываются из окон автомобилей и громко празднуют выпуск. Эмоции они не скрывают – улыбки видны практически на протяжении всего ролика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.