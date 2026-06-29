«День молодежи — это про вашу энергию, про ваши идеи»: Алексей Текслер открыл фестиваль «МОЛФЕСТ» в Челябинске

Молодоженов поздравил Алексей Текслер с супругой Ириной. Фото: пресс-служба губернатора.

14 тысяч человек посетили фестиваль «МОЛФЕСТ» в День молодежи в Челябинске. Праздник прошел в единой федеральной концепции «Мечта. Гордость. Единство». На площади Революции состоялись выступления артистов, вручение паспортов, съемки шоу с блогерами.

Открыл фестиваль губернатор Алексей Текслер.

— День молодежи — это про вас, про вашу энергию, про ваши идеи, — сказал глава региона. — Отдельные слова благодарности ребятам, которые занимаются волонтерской деятельностью. Это очень-очень важно: помогать близким, дарить добро.

В рамках акции «Свадебный фестиваль» восемь южноуральских пар заключили брак в этот торжественный день. Алексей Текслер и его супруга Ирина поздравили молодоженов со сцены.

Визитной карточкой стал арт-объект — фигура коня с орнаментами культурного кода Южного Урала. Работал «Маркет молодых» с товарами локальных брендов. Хедлайнерами выступили Николай Соболев, группа The Hatters и проект «Казаки делают хиты».