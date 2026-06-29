Самого молодого защитника «Трактора» Федосеева задрафтовал клуб НХЛ «Торонто»

Фото: ХК "Трактор"/hctraktor.org

В Баффало завершился драфт Национальной хоккейной лиги, и одним из его участников стал защитник челябинского «Трактора» Ярослав Федосеев. Молодого хоккеиста под общим 161-м номером в шестом раунде выбрал клуб «Торонто Мэйпл Лифс».

Ярослав Федосеев - воспитанник системы «Трактора», прошедший все этапы подготовки в челябинском клубе. В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ и сумел громко заявить о себе: заброшенная шайба в ворота «Барыса» сделала его самым молодым защитником-снайпером в истории «Трактора» в КХЛ. Гол он забросил 2 ноября 2025 года, когда ему было 17 лет.

Сейчас контракт игрока с челябинским «Трактором» действует до конца сезона 2026/2027, но права на него в Северной Америке уже принадлежат «Торонто». Его возможный переезд за океан будет зависеть от развития, роли в «Тракторе» и решения самого хоккеиста.

Отметим, «Торонто Мэйпл Лифс» - один из самых известных и титулованных клубов НХЛ, базирующийся в канадском Торонто. Команда входит в число так называемой легендарной шестерки - клубов, которые стояли у истоков лиги и имеют особый статус в истории североамериканского хоккея.

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