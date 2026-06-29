Суд избавил «Родник» от долга перед кипрским офшором, связанным с Юревичем

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Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск ООО «Родник» к связанной с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем кипрской компанией Rantip Invest Limited. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

В рамках разбирательства ООО «Родник» настаивал, что средства, которые в 2018 году были перечислены кипрской компанией в национализированный ТРК «Родник», являются вкладом в имущество, а значит не подлежат возврату. Суд с этими доводами согласился. Решение означает, что кипрская структура больше не может требовать возврата этих денег как задолженности с процентами.

Отметим, это не первый подобный спор вокруг бывших активов Михаила Юревича. Ранее аналогичные решения уже выносились по делам ООО «Универсальный магазин „Школьник“» и ООО «ОтельСтрой».

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