Больше 100 «кубов» леса ушли за рубеж: бизнесмена обязали выплатить миллион в доход государства

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Попытка заработать на нелегальном вывозе леса обернулась крупными потерями для экспортера из Алтайского края. Угловский районный суд обязал его вернуть государству более одного миллиона рублей за вывоз древесины за рубеж. Об этом сообщает amic.ru.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, поводом для иска стала выявленная контрабанда лесоматериалов. По данным ведомства, за границу незаконно вывезли свыше 109 кубометров древесины.

Прокуратура потребовала взыскать с экспортера всю сумму ущерба в доход государства. Теперь предпринимателю предстоит компенсировать убытки бюджету.

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